Lo ha riferito la società dell'energia Energoatom

Ancora rischio blackout per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina a seguito di una nuova ondata di bombardamenti da parte della Russia. “La centrale nucleare di Zaporozhye è sull’orlo di un altro blackout“, ha riferito la società dell’energia ucraina Energoatom, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. Attualmente la centrale – viene spiegato – è collegata al sistema energetico ucraino solo tramite la linea di trasmissione Dneprovskaya da 750 kV, il cui funzionamento è stato recentemente ripristinato dagli ingegneri energetici ucraini. La notizia è stata confermata anche dal direttore generale dell’Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), Rafael Grossi, su X che ha sottolineato “i rischi per la sicurezza nucleare durante il conflitto”.

