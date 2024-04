Il sisma di magnitudo 7.4 ha provocato morti e feriti

Il ponte che oscilla in modo pauroso, la scossa ripresa nella metropolitana e una sorta di tsunami nella piscina. Ecco alcuni dei video più impressionanti pubblicati sui social dopo il violento terremoto che ha colpito Taiwan, provocando crolli e vittime. La città più colpita è Hualien, nella parte orientale del Paese. E’ stato lanciato un allarme tsunami sia per Taiwan che per il Giappone e le Filippine, poi rientrato.

