Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha danneggiato edifici a Taiwan, provocando almeno sette morti e 711 feriti. Il sisma, secondo l’US Geological Survey è stato registrato a Sud-ovest di Hualien, a una profondità di 35 chilometri.

In questa città della costa orientale un edificio di cinque piani ha riportato gravi danni, il palazzo si è inclinato di 45 gradi e il primo piano è crollato. Nella Capitale Taipei, le piastrelle sono cadute dagli edifici più vecchi e all’interno di alcuni complessi di uffici più nuovi. Le scuole hanno evacuato i loro studenti nei campi sportivi, dotandoli di caschi gialli protettivi. Molti bambini piccoli indossavano anche caschi da motociclista per proteggersi dalla caduta di oggetti durante le continue scosse di assestamento. Il servizio ferroviario è stato sospeso in tutta l’isola di 23 milioni di persone, anche le corse della metropolitana di Taipei sono state interrotte.

Il capo dell’ufficio di monitoraggio dei terremoti, Wu Chien-fu, ha affermato che gli effetti sono stati rilevati fino a Kinmen, un’isola al largo delle coste della Cina. Diverse scosse di assestamento sono state avvertite a Taipei. Paura anche in Giappone dove c’è stata l’allerta tsunami. Secondo la locale agenzia meterologica onde non più alte di 30 centimetri provocate dal terremoto a Taiwan hanno interessato la costa di Yonaguni e le isole Ishigaki e Miyako.

Il più forte sisma degli ultimi 25 anni a Taiwan

Si è trattato del terremoto più forte degli ultimi 25 anni. Il sisma ha fatto scattare l’allarme anche nei Paesi vicini. I residenti della regione di cinese di Fujian hanno parlato di violenti scosse. Ai residenti della costa settentrionale delle Filippine è stato chiesto di evacuare per il rischio di tsunami, tuttavia, a tre ore dal terremoto nessuna onda anomala di grandi dimensioni ha raggiunto la zona.

