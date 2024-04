La duchessa di Sussex ha letto libri ai piccoli pazienti ricoverati

Meghan Markle ha fatto una visita a sorpresa al Children’s Hospital di Los Angeles alla fine di marzo. Nell’ambito di una campagna dell’ospedale per la raccolta fondi, la duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, ha trascorso il pomeriggio con i bambini ricoverati e ha letto loro alcuni dei suoi libri preferiti, ‘Rosie the Riveter’, ‘Pete il gatto’ e ‘I Saw a Cat’.

