Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, è tornata su Instagram per annunciare un nuovo marchio che, secondo i dati, potrebbe vendere marmellate, articoli per la casa, libri di cucina e posate. L’ex attrice ha lasciato Instagram quando si è fidanzata con il principe Harry e la scorsa settimana ha parlato dei pericoli dei social media. In 24 ore ha raccolto oltre 350mila follower.

Giovedì è apparso su Instagram un nuovo account chiamato American Riviera Orchard, che dovrebbe essere stato creato proprio da Meghan. L’account, non verificato, includeva foto di un logo e un link a un sito web per iscriversi a una lista d’attesa e conoscere ulteriori dettagli. I documenti depositati a febbraio presso l’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti hanno registrato il nome American Riviera Orchard e richiesto la protezione del marchio per una serie di prodotti e servizi. Tra questi figurano tessuti, posate, “gelatine, marmellate” e creme alimentari assortite. Inoltre, il marchio potrebbe essere caratterizzato da “servizi per il caffè in forma di stoviglie; servizi per il tè in forma di stoviglie; servizi per servire cibi e bevande; decanter” e altri articoli per bevande. La richiesta di registrazione comprendeva anche libri di cucina e uno spazio per la vendita al dettaglio.

Il marchio è stato depositato sotto una società chiamata Mama Knows Best, che secondo i registri del Delaware è stata registrata a gennaio. “The American Riviera” è una frase coperta da marchio utilizzata per promuovere il turismo e i viaggi nell’area di Santa Barbara. La scorsa settimana, durante un panel al South by Southwest festival, Meghan è intervenuta insieme a Katie Couric e Brooke Shields e ha parlato dell’impatto negativo dei social media sulle giovani madri, compresa lei stessa. Ha raccontato di aver subito “bullismo e abusi” online quando era incinta dei suoi due figli e anche dopo la loro nascita. “Al momento me ne tengo lontana solo per il mio benessere“, ha detto. “Ti rendi conto del perché le persone siano così odiose. Non è una cattiveria. È crudele“.

Prima di sposare il principe Harry, Meghan ha recitato nella serie ‘Suits’ e ha gestito un popolare blog, The Tig.

