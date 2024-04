Il concorso culinario vede sfidarsi 9 chef. L'intento è quello di celebrare l’arte della buona cucina legata al mare

Tutto pronto per la 5a Superyacht Chef Competition. Il concorso culinario, organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con Bluewater e tenuto sotto l’egida del centro di formazione La Belle Classe Academy di Ycm, si tiene giovedì 4 aprile. A sfidarsi 9 chef di superyacht dai 33 ai 63 metri. Per celebrare l’arte della buona cucina legata al mare, mercoledì sera è stata organizzata una cena alla presenza del principe Alberto II di Monaco.

Al tavolo, il segretario generale dello Yacht Club, Bernard d’Alessandri, oltre allo chef Glenn Viel, che succede a Yannick Alléno alla guida della giuria internazionale che valuterà i piatti al termine della competizione. Al fianco dello chef tre stelle Michelin, Joel Garault, presidente di Goûts et Saveurs e supervisore della gara: “Con una giuria di altissimo livello, come quella qui presente a Monaco, bisogna che gli sfidanti chef, 5 uomini e 4 donne, siano a livello. Quest’anno sarà davvero una competizione tesa con candidati molto motivati a gestire al meglio le mistery box per presentare dei piatti esaltanti”.

Non mancherà poi il vincitore della precedente edizione, Marco Tognon (M/Y Planet – 72m). A valutare i piatti anche Danny Davies, chef con oltre 25 anni di esperienza sugli yacht privati e presentatore di ‘Behind the Line con lo chef Danny Davies’ e autore di due libri di cucina vegana. Finalista dell’Objectif Top Chef, completa la giuria la chef Victoria Vallenilla, lo chef Julien Roucheteau, ex allievo della Scuola Ferrandi di Parigi, due volte stella Michelin, e lo chef Fred Ramos, discepolo del rinomato chef Jacques Maximin. Partecipano a questa quinta edizione: Paulo Ucha Longhi (M/Y Hercules – 50m), Joelyanne Le Faucher (M/Y Artemis – 33m), Mateusz Mitka (M/Y Lady Britt – 63m), Margot Laurent (M/Y Leonardo III – 43m), Enzo Di Gabro (M/Y L.A.U.L. – 39m), Giacomo Seregni (M/Y Severin’s – 55m), Jérémie Gruson (M/Y Victoria del mar – 50m) e Ava Faulkner (M/Y Light Holic – 60 metri).

