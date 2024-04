L'operazione è stata condotta con un drone, abbattuto a circa 4 chilometri dalla struttura americana

Gruppi filo-Iran hanno attaccato la base Usa di Al-Tanf in Siria dopo che un attacco per il quale è stato accusato Israele ha preso di mira ieri il consolato dell’Iran a Damasco. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo cui l’attacco è avvenuto con un drone, che sarebbe stato abbattuto nell’area di Al-Katiba, a circa 4 chilometri dalla base.

