Foggia, aggressione contro un 17enne: individuati quattro minori

I coinvolti avrebbero 14 e 17 anni

Quattro minori, di cui due quattordicenni, sono stati individuati dai Carabinieri come presunti responsabili della violenta aggressione avvenuta nella notte del 9 maggio scorso in piazza Mercato, a Foggia, ai danni di un 17enne. Per due degli indagati, entrambi 17enni, è scattato il cosiddetto “Daspo Willy”.

La vittima aveva riportato numerose lesioni, anche al volto, giudicate guaribili in 25 giorni. L’episodio era stato denunciato il giorno successivo alla stazione Carabinieri Foggia Principale, che aveva immediatamente avviato le indagini acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, raccogliendo testimonianze e sottoponendo diversi fascicoli fotografici alle persone informate sui fatti. Gli accertamenti investigativi hanno consentito di identificare i quattro presunti autori del pestaggio. Nella giornata del 16 maggio i carabinieri hanno notificato a due dei ragazzi coinvolti il “Daspo Willy”, misura di prevenzione emessa dal questore di Foggia che vieta loro l’accesso alle aree della movida cittadina.