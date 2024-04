Gli organizzatori hanno promesso di continuare la manifestazione per diversi giorni

Decine di migliaia di israeliani hanno affollato domenica il centro di Gerusalemme nella più grande protesta antigovernativa da quando il Paese è entrato in guerra dopo gli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre. I manifestanti, che dopo l’imponente dimostrazione di sabato sera hanno allestito una tendopoli davanti alla Knesset per rendere permanente la protesta, hanno esortato il governo a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco per liberare decine di ostaggi tenuti a Gaza dai militanti di Hamas e a indire elezioni anticipate. Gli organizzatori hanno promesso di continuare la manifestazione per diversi giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata