La protesta contro la decisione della Corte Suprema sulla questione esenzioni dalla leva militare

Decine di ebrei ultraortodossi hanno bloccato lunedì una autostrada nel centro di Israele, vicino Bnei Brak, per protestare contro l’entrata in vigore della decisione della Corte Suprema israeliana sulla controversa questione delle esenzioni dalla leva militare. La polizia per disperdere i manifestanti ha utilizzato i cannoni ad acqua. La corte ha deciso la settimana scorsa di congelare i finanziamenti ai seminari ebraici i cui studenti non si sono presentati per essere arruolati nell’esercito. Gli ebrei ultra-ortodossi in Israele godono di un sistema di ampie esenzioni dal servizio militare obbligatorio e la questione divide da tempo la nazione.

