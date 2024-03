I festeggiamenti in tempi difficili, mentre è in corso la guerra di Israele contro Hamas

Decine di cristiani palestinesi si sono riuniti nella chiesa della Sacra Famiglia a Gaza per celebrare la domenica di Pasqua. Le celebrazioni di quest’anno avvengono in tempi difficili, mentre è in corso la guerra di Israele contro Hamas nella Striscia. La chiesa, costruita nel 1974, era nota per la sua scuola, che ora si è trasformata in un luogo di rifugio per centinaia di sfollati in fuga dai bombardamenti.

