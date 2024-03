Zelensky agli Stati Uniti: "Dateci i missili per colpire la Crimea". Caccia italiani intercettano aerei russi nel Baltico

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 767. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato gli Stati Uniti a fornire a Kiev i missili a lungo raggio Atacms per colpire aeroporti e aerei in Crimea. Nelle ultime 24 ore gli Eurofighter dell’Aeronautica Militare italiana, schierati nella Task Force 4th Wing, operativa nella base polacca di Malbork, hanno effettuato una doppia intercettazione di aerei russi nel Mar Baltico. Putin firma il decreto d’arruolamento di 147mila militari.

Putin firma decreto arruolamento 150mila militari fra i 18-30 anni

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto sulla leva per il servizio militare in Russia che permetterà l’arruolamento di circa 150mila militari fra i 18 e i 30 anni entro il 15 luglio 2024. Lo scrive l’agenzia Tass citando i passaggi del documento. Secondo le nuove regole, in vigore dall’1 gennaio, la coscrizione riguarderà i giovani dai 18 ai 30 anni, ad eccezione di coloro che abbiano giù compiuto 27 anni prima della fine del 2023 e di coloro che hanno 28 o 29 anni o sono in riserva. Il documento licenzia anche soldati, marinai, sergenti e sottufficiali, il cui periodo di leva è scaduto.

Due civili uccisi in bombardamenti regione Donetsk

Sabato due civili ucraini sono stati uccisi a Krasnohorivk nella regione di Donetsk in seguito ai bombardamenti russi. Lo ha detto Vadym Filashkin, capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, in un post su Telegram, come riferisce Ukrinform.

Kiev, abbattuti 18 missili e droni russi

Nella notte fra sabato e domenica le forze di difesa aerea Ucraina hanno distrutto 18 bersagli aerei russi, fra missili e droni: nove missili da crociera Kh-101/Kh-555 e nove UAV d’attacco Shahed-136/131. E’ quanto riferisce Ukrinform citando il comandante dell’Aeronautica di Kiev, Mikola Oleshchuk. I missili sganciati dai bombardieri russi hanno attaccato le regioni occidentali dell’Ucraina.

