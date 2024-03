Almeno 8 morti nella città vicino al confine con la Turchia

Un’autobomba è esplosa in un mercato della città siriana di Azaz, nella provincia settentrionale di Aleppo, vicino al confine con la Turchia. Almeno 8 le vittime e oltre 20 feriti. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Sul posto sono accorse ambulanze e soccorritori. Al momento non ci sono rivendicazioni.

