L'AsiaSF è diventato un punto di riferimento culturale

A San Francisco sta per chiudere AsiaSF, locale pionieristico rinomato per la sua miscela di cucina panasiatica e spettacoli di cabaret transgender. Inaugurato nel 1998, AsiaSF è diventato rapidamente un punto di riferimento culturale, attirando visitatori da tutto il mondo per godersi la sua miscela unica di intrattenimento. Nonostante le tante critiche, anche dalla comunità LGBTQ+, il locale ha dato lavoro ad artisti che erano spesso esclusi da altri settori dell’industria dell’intrattenimento e dell’ospitalità.

Inizialmente i proprietari avevano programmato di chiudere simbolicamente i battenti in occasione della Giornata internazionale della visibilità transgender il 31 marzo. Ma gli spettacoli rimanenti hanno subito registrato il tutto esaurito. L’aumento della domanda ha portato i proprietari a estendere le operazioni del locale fino ad aprile, garantendo ai fan devoti un’ultima opportunità di godersi i festeggiamenti. La chiusura della sede però non fermerà i proprietari di AsiaSF che hanno annunciato piani per spettacoli temporanei in tutta la regione in futuro.

