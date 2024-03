Dopo l'ispezione nella sua abitazione, nuovo blitz per il caso orologi di lusso

In Perù la polizia ha effettuato un’ispezione nel palazzo del governo a Lima nell’ambito di una indagine per presunto arricchimento illecito a carico della presidente della Repubblica Dina Boluarte. In precedenza gli agenti avevano fatto irruzione nella casa della politica, indagata per possesso di una collezione di orologi di lusso che non avrebbe dichiarato.

