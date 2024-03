Sarebbe indagata per possesso di una collezione di orologi di lusso non dichiarati

La polizia peruviana ha fatto irruzione nell’abitazione della Presidente della Repubblica Dina Boluarte, nell’ambito di una indagine per presunto arricchimento illecito. Dina Boluarte è indagata per possesso di una collezione di orologi di lusso che non avrebbe dichiarato. Il mandato di perquisizione, come scrivono i media locali, riguarda la casa della Presidente e un’auto intestata a suo nome, secondo il sito El Comercio gli agenti hanno dovuto sfondare la porta dell’abitazione di Boluarte per eseguire questa operazione.

