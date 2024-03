Blitz della polizia: sfondata la porta dell'abitazione

La polizia in Perù ha fatto irruzione nell’abitazione della Presidente della Repubblica Dina Boluarte, nell’ambito di una indagine per presunto arricchimento illecito. Dina Boluarte è indagata per possesso di una collezione di orologi di lusso che non avrebbe dichiarato. Il mandato di perquisizione, come scrivono i media locali, riguarda la casa della Presidente e un’auto intestata a suo nome. Gli agenti hanno dovuto sfondare la porta dell’abitazione di Boluarte per eseguire questa operazione.

