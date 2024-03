La protesta davanti alla sede Ue

Circa 300 dimostranti si sono radunati di fronte alla sede della Ue a Barcellona, che si trova in faccia alla casa di Gaudì, ‘La Pedrera’, per commemorare il ‘Giorno della Terra palestinese’, una ricorrenza che ricorda un’espropriazione di terre arabe in Galilea da parte di Israele nel 1976 per scopi militari. I manifestanti, con cori e striscioni contro lo Stato ebraico, chiedono il cessate il fuoco a Gaza. Demonstration of about 300 people in front of the headquarters of the European Union in Barcelona, with ‘La Pedrera’ as a witness, demanding the Palestinian Land Day, an event commemorating the beginning of land expropriation by the Israeli government in 1977. This year, with the Gaza conflict ongoing, the demonstration has called for an end to the attacks on Gaza.” Manifestación de unas 300 personas frente a la sede de la Unión Europea en Barcelona, con ‘La Pedrera’ como testigo, reivindicando el Día de la Tierra Palestina, un acto que conmemora el inicio de la expropiación de tierras por parte del gobierno israelí en 1977. Este año, con el conflicto de Gaza presente, la manifestación ha pedido el fin de los ataques en Gaza.”

