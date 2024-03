Squadre di ingegneri hanno iniziato i lavori dopo l'incidente provocato da una nave cargo martedì scorso

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha confermato che sono iniziati i lavori di rimozione di una sezione del ponte di Baltimora. Squadre di ingegneri hanno iniziato a lavorare all’intricato processo di taglio e sollevamento della prima sezione di acciaio contorto dal ponte Francis Scott Key crollato nel Maryland. Il ponte si è accartocciato nel fiume Patapsco martedì scorso dopo che un’enorme nave da carico si è schiantata contro uno dei suoi supporti principali. Gli equipaggi stanno misurando e tagliando con cura l’acciaio del ponte rotto prima di attaccare le cinghie in modo che possa essere sollevato su una chiatta e portato via, ha detto sabato il contrammiraglio della Guardia Costiera Shannon Gilreath.

Sette gru galleggianti – tra cui una massiccia in grado di sollevare 1.000 tonnellate – dieci rimorchiatori, nove chiatte, otto navi di salvataggio e cinque imbarcazioni della Guardia Costiera sono sul posto nelle acque a sud-est di Baltimora. Ogni movimento influisce su ciò che accadrà successivamente e, in ultima analisi, sul tempo necessario per rimuovere tutti i detriti e riaprire il canale navale e il porto di Baltimora bloccato, ha dichiarato il governatore del Maryland Wes Moore. “Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto sia importante la giornata di oggi. Sarà un processo notevolmente complicato”, ha detto Moore.

