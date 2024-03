L'udienza si è svolta a porte chiuse su richiesta degli inquirenti e la reporter ha protestato contro la decisione

Un tribunale di Mosca ha disposto che resterà agli arresti almeno fino al 28 maggio la giornalista russa Antonina Favorskaya, di cui giovedì era stato riferito dell’arresto. Per Antonina Favorskaya, nota per avere seguito i processi ad Alexei Navalny e identificata dai funzionari del tribunale come Antonina Kravtsova, il tribunale distrettuale Basmanny di Mosca ha ordinato che resti in custodia cautelare in attesa di un’indagine e di un processo con l’accusa di estremismo. L’udienza si è svolta a porte chiuse su richiesta degli inquirenti, appoggiata dal presidente del tribunale. Il sito di notizie indipendente Mediazona riporta che Favorskaya e il suo avvocato hanno protestato contro la decisione. “Sono assolutamente contraria a un processo a porte chiuse. La stampa deve sapere cosa sta succedendo, di cosa sono accusata”, ha dichiarato Favorskaya. Secondo i funzionari del tribunale, la giornalista è accusata di aver raccolto materiale, prodotto e montato video e pubblicazioni per la Fondazione di Navalny per la lotta alla corruzione, che è stata dichiarata fuori legge dalle autorità russe in quanto ritenuta estremista.

