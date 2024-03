Lo hanno fatto sapere i media indipendenti Meduza e Rusnews

Cinque giornalisti sono stati arrestati in Russia ieri sera. Lo riferisce il media indipendente Meduza riportando informazioni riferite dalla ong Ovd e dalla testata Rusnews.

Antonina Favorskaya, giornalista e fotografa per Sotavision, è stata fermata a Mosca la sera del 27 marzo mentre usciva dal carcere di Sakharovo, dove aveva scontato 10 giorni di detenzione amministrativa per “disobbedienza alla polizia”, riporta Meduza, sottolineando che la reporter aveva filmato l’ultimo video di Alexei Navalny prima della morte dell’oppositore in carcere. Altre due giornaliste, la fotografa Alexandra Astakhova e la giornalista Anastasia Musatova, sono state fermate vicino al centro di detenzione, dove si erano recate per incontrare Favorskaya e sono state anche perquisite le loro abitazioni.

Sempre Meduza riporta che gli altri due giornalisti fermati sono Ekaterina Anikievich di Sotavision e Konstantin Zharov di Rusnews, che sarebbero stati arrestati durante una perquisizione.

“Mi hanno preso a calci, mi hanno messo un piede in testa, mi hanno storto le dita, mi hanno preso in giro quando ho cercato di alzarmi, hanno preteso che mostrasi il mio zaino, che presumevano contenesse esplosivi”, ha raccontato lo stesso Zharov secondo quanto riporta Rusnews.

