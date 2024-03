Nuova ondata di attacchi di Mosca negli ultimi giorni sul Paese

Nuova ondata di attacchi russi sull’Ucraina negli ultimi giorni. Le bombe sono tornate a colpire per la prima volta dal 2022 anche la città di Kharkiv causando una vittima e diversi feriti. Il giorno dopo i raid la città nord-orientale prova a rimettersi in piedi. Si valutano i danni nei tanti edifici sventrati dalle esplosioni e iniziano le prime riparazioni. La regione di Kharkiv attraversa la linea del fronte dove le forze ucraine e russe sono state impegnate in battaglie per oltre due anni

