Cinque persone sono rimaste ferite, danneggiati diversi edifici

Terzo attacco missilistico russo su Kiev negli ultimi 4 giorni. Secondo quanto riferito dalla polizia ucraina, i detriti dei missili hanno danneggiato delle case in due quartieri e una palestra in un altro distretto della capitale. Sono 5 le persone rimaste ferite e 2 di loro sono state portate in ospedale.

