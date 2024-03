La donna era in rappresentanza del marito, re Carlo III

La regina Camilla è arrivata alla cattedrale di Worcester per la funzione del Giovedì Santo. Camilla era in rappresentanza del marito, re Carlo III, che non ha preso parte alla cerimonia per i noti problemi di salute. Nel messaggio audio registrato alcuni giorni fa e diffuso in occasione del Giovedì Santo – una consuetudine per la monarchia britannica – Carlo III ha lanciato un appello alla tolleranza, al sostegno reciproco e all’umanità, evitando di parlare delle sue condizioni di salute o di quelle della principessa Kate. In prossimità della zona in cui è arrivata la regina Camilla si sono uditi slogan dei manifestanti del gruppo antimonarchico Republic.

