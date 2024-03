Sull'autostrada A9, vicino Lipsia, sono morte quattro persone

La Procura tedesca sta indagando sull’autista del pullman Flixbus che si è ribaltato sull’autostrada A9, vicino Lipsia, in Germania. Il grave incidente ha causato quattro morti e oltre 30 feriti. L’accusa contro il conducente 62enne è di omicidio colposo e lesioni personali colpose, ha detto un portavoce dell’autorità, come riporta Welt. Il portavoce non ha saputo dire se l’uomo fosse già stato interrogato.

Ora verranno ascoltati i testimoni e verrà commissionato un rapporto sull’analisi dell’incidente avvenuto sull’autobus, ha detto ancora il portavoce della Procura, aggiungendo che, probabilmente, i primi risultati si potranno aspettare solo tra poche settimane. Secondo Flixbus, l’autista dell’autobus avrebbe rispettato tutti i tempi di guida e di riposo. “C’erano due autisti a bordo, l’autista di turno guidava l’autobus da quando aveva lasciato Berlino alle 8 del mattino”, ha detto un portavoce dell’azienda. La polizia della Sassonia, ha comunicato che l’identificazione delle vittime non è ancora stata completata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata