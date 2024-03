Diverse le persone rimaste gravemente ferite

Grave incidente sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia, in Germania. Un pullman Flixbus si è ribaltato e almeno cinque persone sono morte. Diverse le persone rimaste gravemente ferite, come riportano i media tedeschi. Intorno alle 9:45 il Flixbus era in viaggio per Monaco tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz quando è uscito di strada per ragioni sconosciute e si è ribaltato. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori sul posto, 12 persone sono rimaste ferite, riporta Bild, aggiungendo che la polizia, al momento, non ha voluto confermare il numero dei feriti. La A9 è stata completamente chiusa in entrambe le direzioni. Solo lunedì, in Italia, era successo un analogo incidente mortale sull’A1 tra Modena e Valsamoggia, anche in questo caso riguardante un Flixbus: l’autobus si era schiantato contro il new jersey sul lato destro della carreggiata e uno studente di 19 anni aveva perso la vita.

Non si conosce ancora il numero dei feriti

Un portavoce della polizia di Lipsia ha confermato a LaPresse che sono cinque le persone rimaste uccise nell’incidente e aggiunto che i feriti “sono più di 12” e “non si sa ancora quanti sono feriti in modo grave“. Ha proseguito: “Attualmente non si conoscono ancora le nazionalità delle vittime“.

Uno schianto simile nel 2019 sullo stesso tratto

L’incidente di questa mattina, inoltre, non è il primo su questo tratto autostradale a vedere coinvolto un pullman. Nel maggio 2019, riporta Bild, un incidente simile si è verificato circa 15 chilometri più a sud, sempre sull’autostrada A9. Anche in quell’occasione un pullman si è ribaltato e una donna è morta. Nello schianto rimasero ferite oltre 70 persone, alcune in modo grave.

