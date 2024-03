5 le vittime, 20 i feriti

Cinque morti nell’incidente del Flixbus che si è ribaltato sull’autostrada A9 vicino Lipsia. Il numero dei feriti è salito a 20, di cui alcuni in modo grave. Flixbus ha confermato che entrambi gli autisti dell’autobus sono sopravvissuti. Il pullman era partito questa mattina alle 8 da Berlino in direzione Zurigo. Allo svincolo tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz, in direzione di Monaco di Baviera, il mezzo è uscito di strada per cause ancora ad accertare, andando a sbattere contro gli alberi per poi ribaltarsi.

