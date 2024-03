Le immagini dei soccorsi nell'autostrada A9

Almeno cinque persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un Flixbus. Il pullman si è ribaltato sull’autostrada A9 vicino a Lipsia, intorno alle 9:45 ora locale. Era in viaggio per Monaco tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz quando è uscito di strada per ragioni ancora sconosciute. Sul posto sono intervenuti elicotteri e ambulanze nel tentativo di soccorrere i feriti, che sarebbero almeno 16.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata