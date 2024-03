Il caso è aggiornato al prossimo 20 maggio

La saga legale di Julian Assange si arricchisce di un nuovo capitolo. L’Alta Corte di Londra si è infatti pronunciata in favore del giornalista australiano e cofondatore di WikiLeaks concedendogli l’appello contro la richiesta di estradizione avanzata dagli Usa dove Assange è stato incriminato per spionaggio per 17 capi d’accusa e rischia una pena di 175 anni. Il caso è aggiornato al prossimo 20 maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata