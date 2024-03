I manifestanti lamentano l'eccessiva burocrazia e la concorrenza delle importazioni a basso costo da paesi come l'Ucraina

Decine di agricoltori sono arrivati con i loro trattori a Bruxelles dove oggi si è svolta la riunione dei ministri dell’Agricoltura dell’UE finalizzata a discutere le loro preoccupazioni. Gli agricoltori europei, in protesta contro l’eccessiva burocrazia e la concorrenza delle importazioni a basso costo da paesi come l’Ucraina, hanno protestato con veemenza nelle ultime settimane in tutta l’Unione Europea. I rappresentanti degli Stati membri del ‘Comitato speciale Agricoltura’, organismo in seno al Consiglio Ue, hanno poi approvato una revisione mirata di alcuni atti fondamentali della politica agricola comune (PAC) proposta dalla Commissione europea in risposta alle preoccupazioni espresse dagli agricoltori.

