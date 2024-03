I festeggiamenti attenuati dalla guerra in corso tra Israele e Hamas

I familiari e gli amici degli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas a Gaza hanno guidato una parata per la festa ebraica di Purim a Gerusalemme. Hanno camminato con striscioni come “comandamento biblico di liberare i prigionieri ebrei” attraverso il centro di Gerusalemme mentre migliaia di persone celebravano la festività ebraica. La festa di Purim – che cade il giorno 14 del mese ebraico di Adar – segna la vittoria degli ebrei sul tiranno Haman nell’antica Persia e viene celebrata con costumi, bevute e feste. Quest’anno, tuttavia, i festeggiamenti sono stati attenuati dalla guerra in corso tra Israele e Hamas.

