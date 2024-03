Hamas: a Gaza 32.226 morti e 74.518 feriti

IN AGGIORNAMENTO – Mentre lo sguardo del mondo è puntato su Mosca dopo l’attentato della Crocus City Hall in cui hanno perso la vita 133 persone, prosegue anche il conflitto in Medio Oriente. Israele avrebbe accettato gli elementi chiave dell’accordo di Parigi sugli ostaggi. Oggi il ministro della Difesa israeliano, Yoan Gallant, sarà a Washington per discutere anche della situazione a Gaza con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 24 marzo.

11:54 Israele accetta elementi chiave accordo Parigi

Passi avanti per il cosiddetto ‘Accordo di Parigi’ sulla liberazione di un numero di ostaggi israeliani detenuti a Gaza in cambio di un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia e della liberazione di alcuni detenuti palestinesi. “Israele in Qatar ha fatto un passo avanti nei negoziati accettando un rapporto più alto rispetto ai punti chiave dell’accordo di Parigi per il rilascio degli ostaggi“, riporta una fonte israeliana all’emittente N12, facendo riferimento al rapporto tra ostaggi liberati da Hamas e prigionieri palestinesi rilasciati. Secondo la stessa fonte, inoltre, sarebbe “iniziata una discussione sulla possibilità di riportare i residenti nel nord della Striscia di Gaza come parte dell’accordo”. Ora la delegazione aspetterà una risposta di Hamas per tornare a trattare.

09:52 Hamas: 32.226 morti e 74.518 feriti a Gaza

Il ministero della Salute di Gaza – gestito da Hamas – ha pubblicato su Facebook una nota in cui si denuncia che sarebbero almeno 32.226 le persone uccise nel territorio della Striscia a partire dal 7 ottobre scorso. I feriti sarebbero 74.518. Il bilancio comprende almeno 84 morti e 106 feriti nelle ultime 24 ore.

08:34 Ministro Difesa israeliano Gallant oggi a Washington

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant partirà oggi per Washington per alcuni colloqui negli Stati Uniti in merito alla situazione a Gaza. Lo riferisce The Guardian citando fonti del governo israeliano. Gallant incontrerà l’omologo americano Lloyd Austin, il segretario di stato americano Antony Blinken, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e altri alti funzionari. “Le parti – si spiega – discuteranno gli sviluppi nella guerra contro l’organizzazione terroristica di Hamas a Gaza, gli sforzi intrapresi per restituire gli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza, gli sforzi umanitari e le misure necessarie per garantire la stabilità regionale”.

