Convalidato l'arresto per i quattro: tre ammettono la propria responsabilità

Il tribunale distrettuale di Mosca ha disposto la custodia cautelare in carcere per i quattro sospettati dell’attacco terroristico alla sala concerti Crocus City Hall di Krasnogorsk, alle porte di Mosca, che ha causato la morte di almeno 137 persone e oltre 150 feriti. Il tribunale distrettuale Basmanny di Mosca ha formalmente accusato Dalerdzhon Mirzoyev, 32 anni, Saidakrami Rachabalizoda, 30 anni, Mukhammadsobir Faizov, 19 anni, e Shamsidin Fariduni, 25 anni, di aver commesso l’attacco terroristico. Il reato prevede la pena massima dell’ergastolo. La corte ha stabilito che gli uomini, tutti cittadini del Tagikistan, saranno tenuti in custodia cautelare fino al 22 maggio. Mirzoyev, Rachabalizoda e Fariduni hanno ammesso la propria colpevolezza dopo essere stati accusati. Il quarto, Faizov, è stato portato in tribunale direttamente dall’ospedale su una sedia a rotelle ed è rimasto seduto sul banco degli imputati con gli occhi chiusi durante il procedimento. L’attacco, rivendicato da un gruppo affiliato all’Isis, è stato il più sanguinoso sul suolo russo da anni. Oltre ai quattro sospetti aggressori, le autorità russe hanno arrestato altre sette persone, accusate di coinvolgimento nell’attacco. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i presunti terroristi sono stati catturati mentre fuggivano in Ucraina, cosa che Kiev nega fermamente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata