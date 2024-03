Il segretario generale dell'Onu è in visita in Giordania

Antonio Guterres sottolinea il crescente consenso internazionale per chiedere a Israele un cessate il fuoco e di non portare avanti l’operazione a Rafah. “Vediamo emergere un crescente consenso nella comunità internazionale per dire agli israeliani che il cessate il fuoco è necessario – ha spiegato il segretario generale delle Nazioni Unite in visita in Giordania – e vedo anche un crescente consenso per dire chiaramente agli israeliani che qualsiasi invasione di terra di Rafah potrebbe significare un disastro umanitario”.

