Libertà provvisoria per il calciatore brasiliano in attesa della sentenza sul caso di violenza sessuale

Il calciatore brasiliano Dani Alves è uscito dal carcere di Brians 2, nei pressi di Barcellona, dopo 14 mesi di detenzione preventiva e il pagamento di una cauzione di 1 milione di euro. Il terzino ha abbandonato il penitenziario accompagnato dalla sua legale Inés Guardiola, ed è salito a bordo dell’auto che lo aspettava a pochi metri dalla porta d’uscita. Alves ha ottenuto la libertà provvisoria in attesa della sentenza definitiva del caso di violenza sessuale che lo vede coinvolto. Nei giorni scorsi l’atleta è stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di carcere per stupro. Nè Alves nè la sua legale hanno rilasciato dichiarazioni all’uscita dal carcere.

