Il Capo del Cremlino: "Hanno agito come nazisti"

Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato l’attentato avvenuto alla Crocus City Hall vicino a Mosca, definendolo un “barbaro attentato” e dicendo che gli assalitori hanno agito “come nazisti” e che sono stati fermati la confine ucraino.

Putin ha definito sanguinoso e barbaro l’attacco terroristico: “Mi rivolgo a voi a proposito di un atto terroristico sanguinoso e barbaro”, ha detto il leader del Cremlino in un discorso tv alla nazione, di cui riferiscono le agenzie di stampa russe. “Dichiaro il 24 marzo giorno di lutto nazionale”, ha detto il leader del Cremlino. Secondo l’ultimo bilancio riportato dai media russi, nell’attacco sono morte 143 persone; sono oltre 100 i feriti. Tutti e quattro gli autori materiali dell’attacco terroristico alla sala concerti alla periferia ovest di Mosca sono stati trovati e arrestati, ha detto ancora il Capo del Cremlino. “Tutti e quattro gli autori diretti dell’attacco terroristico, tutti coloro che hanno sparato e ucciso le persone, sono stati trovati e arrestati. Hanno cercato di fuggire e si sono spostati verso l’Ucraina, dove “, secondo i dati preliminari, “era stata preparata per loro una ‘finestra’ dal lato ucraino per attraversare il confine”.

