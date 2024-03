Le elezioni in programma il 12 maggio

L’ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha annunciato che si candiderà alle prossime elezioni regionali in Catalogna, in programma il 12 maggio. “Mi presenterò alle prossime elezioni del Parlamento” catalano, ha detto il leader di Junts a un evento in corso ad Elna, in Francia. “Se sarò candidato all’investitura, lascerò definitivamente l’esilio per partecipare di persona alla sessione plenaria e chiedere la fiducia”, ha assicurato Puigdemont.

