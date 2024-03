In centinaia gli sfollati nella tendopoli improvvisata

Centinaia di palestinesi sfollati si sono messi in fila nel campo profughi di Muwasi, nel sud di Gaza, per ricevere cibo, mentre i combattimenti infuriano in tutto il territorio assediato. Muwasi è un campo tendato improvvisato dove migliaia di palestinesi vivono in condizioni estremamente precarie, tra campi agricoli sparsi e strade sterrate allagate. Gruppi umanitari e organizzazioni internazionali hanno messo in guardia sul rischio di carestia nell’exclave palestinese se la consegna di aiuti umanitari non verrà aumentata. Il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha reso noto che almeno 31.726 palestinesi sono stati uccisi nell’offensiva israeliana.

