In corso le operazioni di salvataggio

Un crollo di rocce all’interno di una miniera d’oro si è verificato la sera di lunedì 18 marzo nel distretto di Zeysky, nell’oblast di Amur, nell’estremo oriente russo. In quel momento, a circa 125 metri di profondità, vi erano 13 minatori. È in corso un’operazione di salvataggio per liberare la pista di trasporto e ripristinare la comunicazione con i minatori intrappolati. La miniera si trova al confine dei distretti di Magdagachinsky e Zey della regione di Amur, a circa 40 chilometri dalla stazione Tigda della Ferrovia Transiberiana. Il comitato investigativo regionale ha aperto un procedimento penale per violazione dei requisiti di sicurezza.

