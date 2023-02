Sale il bilancio delle vittime: si cercano i 48 dispersi

È corsa contro il tempo per soccorrere le 48 persone disperse a causa della frana che ha seppellito una miniera a cielo aperto nella Lega dell’Alxa, nella Mongolia Interna, nel nord della Cina. I soccorritori sono al lavoro con terne e bulldozer per liberare la miniera da tonnellate di terra e macerie. L’emittente statale CCTV ha riferito che il bilancio delle vittime del disastro è salito a cinque. Le condizioni nell’area rimangono pericolose e la ricerca è stata sospesa per diverse ore dopo una seconda frana. La causa del disastro rimane sotto inchiesta.

