L’Associazione della Stampa Estera in Italia trasloca dalla storica sede di Via dell’Umiltà a Palazzo Grazioli. L’edifico, nel cuore della Capitale, fu la dimora di Silvio Berlusconi dal 1995 al 2020 e centro della sua attività politica negli anni della Presidenza del Consiglio. Un avvicendamento che fa sorridere la presidente dell’associazione Esma Cakir: “Qui Berlusconi faceva le conferenza stampa contro gli avversari e tra l’altro lui stesso non venne più a parlare con la stampa estera per 20 anni nonostante le nostre insistenze perché ci riteneva ‘giornalisti scomodi’. Alla fine la storia ci ha portati qui”. Alla cerimonia di inaugurazione il Presidente della Repubblica Mattarella e a rappresentare il governo i ministri Tajani e Urso.

