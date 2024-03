Le immagini di TMZ, ma restano dubbi sulle sue condizioni di salute

Un nuovo video mostrerebbe Kate Middleton sorridente insieme al principe William. Le immagini della principessa del Galles sono state pubblicate da TMZ: molti però continuano a esprimere dubbi sul suo stato di salute. La ‘prova del nove’ potrebbe essere la messa di Pasqua.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024