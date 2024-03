L'ex presidente americano non trova una compagnia di assicurazioni che possa coprirla

Donald Trump non riesce a trovare una compagnia di assicurazioni che copra una cauzione di 464 milioni di dollari. E’ stata stabilita per pagare la multa comminata nel processo per frode commerciale che si è tenuto a New York. Lo hanno comunicato i suoi legali al tribinale di appello, secondo quanto riporta la Cnn. Gli avvocati dell’ex presidente americano hanno riferito di aver contattato 30 sottoscrittori per garantire la cauzione, che deve essere versata entro la fine di marzo.

