L'animale ha terrorizzato la città di Liptovsky Mikulas

Un orso ha terrorizzato la città di Liptovsky Mikulas, in Slovenia. L’animale avrebbe aggredito e ferito una donna di 49 anni e un uomo di 72. L’orso è stato filmato da alcuni presenti mentre balzava sul marciapiede aggredendo un passante. La polizia ha fatto sapere di essere riuscita a portare il plantigrado fuori dalla città. Negli ultimi anni si sono verificati numerosi attacchi di orsi in Slovacchia, e l’ultimo mortale solo tre giorni fa, quando una donna di 31 anni è stata uccisa.

Venerdì 15 marzo, nella zona del Monte Sina nei Bassi Tatra, nei pressi della stazione sciistica di Demänovská Dolina una coppia di turisti è stata inseguita e attaccata da un orso bruno mentre percorreva un sentiero. I due sono fuggiti in diverse direzioni. L’animale ha inseguito la donna, una 31nne bielorussa. Mentre l’uomo ha riportato solo escoriazioni provocate dalla fuga precipitosa, la donna è stata sbranata e uccisa. Vladimíra Fabriciusová, funzionario del ministero degli Interni, dopo il sopralluogo ha dichiarato: “Abbiamo riscontrato che il corpo della vittima è stato trascinato dall’orso per una ventina di metri come una preda e possiamo quindi con ragionevole certezza sostenere che si è trattato di un attacco predatorio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata