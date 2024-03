Russia, Putin: "Navalny? Ero favorevole all'idea di scambiarlo con altri prigionieri"

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di essere stato informato dell’idea di liberare Alexei Navalny, giorni prima della morte del leader dell’opposizione. Il leader del Cremlino ha dichiarato di essere d’accordo con l’idea, a condizione che Navalny non tornasse in Russia. Putin ha parlato dopo le elezioni presidenziali che lo hanno riconfermato per altri 6 anni.

