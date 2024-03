Sembrano reggere le barriere difensive intorno alla città di Grindavik

Perde di potenza l’eruzione vulcanica nella penisola di Reykjane, in Islanda, la quarta in tre mesi. E sembrano reggere le barriere difensive, rafforzate per impedire alla lava di raggiungere la città di Grindavik, che è stata evacuata.

