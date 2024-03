È la quarta volta in meno di 100 giorni: stato di emergenza a Grindavik

Nuova eruzione di un vulcano sulla penisola di Reykjanes, nel sudovest dell’Islanda. È la quarta volta in meno di 100 giorni. Un vasto flusso di lava si è formato fuori dal villaggio di Grindavik, già evacuato lo scorso novembre e dove è stato proclamato lo stato di emergenza. L’Ufficio meteorologico islandese ha affermato che l’eruzione ha aperto una fessura nella terra lunga circa tre chilometri tra le montagne Stóra-Skógfell e Hagafell. Il Met Office aveva avvertito per settimane che il magma si stava accumulando sotto terra, rendendo probabile un’eruzione. Centinaia di persone sono state evacuate dal centro termale Blue Lagoon, una delle principali attrazioni turistiche del Paese, quando l’eruzione è iniziata sabato sera. Non sono state segnalate interruzioni del volo nel vicino Keflavik, il principale aeroporto islandese. Grindavik, villaggio costiero di 3.800 abitanti, si trova a circa 50 chilometri a sud-ovest della capitale islandese Reykjavik.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata