Centinaia di persone sono state evacuate dal centro termale 'Blue Lagoon'

La lava eruttata dal vulcano della penisola di Reykjanes, in Islanda, ha invaso anche le strade. Da quanto si apprende l’attività del cratere sta perdendo intensità e sembrano reggere le barriere difensive innalzate per proteggere la città di Grindavik, già evacuata a dicembre. Il vulcano ha eruttato sabato scorso per la quarta volta in tre mesi, inviando getti di lava arancione nel cielo notturno. Centinaia di persone sono state evacuate dal centro termale ‘Blue Lagoon’, una delle principali attrazioni turistiche dell’Islanda.

