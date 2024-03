Cornamuse, ballerini ed esibizioni di bande musicali

Migliaia di persone hanno partecipato alla parata di San Patrizio nel centro di Tokyo, in Giappone, domenica, con cornamuse, ballerini e bande musicali che si sono esibite lungo la famosa via dello shopping della città, Omotesando, per celebrare la storica ricorrenza irlandese.

