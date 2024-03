Gli allevatori hanno percorso centinaia di chilometri

Gli allevatori di renne di un remoto villaggio della tundra hanno percorso centinaia di chilometri in slitta per votare alle elezioni presidenziali russe. Roman Turpin si è recato venerdì con altri pastori a un seggio elettorale nel villaggio di Yuriung-Khaya, nell’estremo nord del Paese, per esprimere il proprio voto. I seggi in Russia saranno aperti fino a domenica, scontata la riconferma di Vladimir Putin.

